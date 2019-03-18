2019-03-18T16:00:46+03:00
Политика

В НМ ДНР назвали имена комбригов ВСУ, ответственных за обстрелы Республики

Стало известно, что за вчерашний обстрел Васильевской насосной станции ответственна 93-я механизированная бригада украинской армии
Цесанна АНТОНЕНКО
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ФОТО: архив сайта novorosinform.orgФОТО: архив сайта novorosinform.org
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За прошедшие сутки украинские силовики десять раз открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики. Сегодня начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов назвал имена командиров бригад вооружённых формирований Украины, которые ответственны за обстрелы Республики.

— На Горловском направлении обстрелы велись боевиками 30-й механизированной бригады под командованием военного преступника Гараза. Силовики 24-й и 93-й механизированных, а также 57-й мотопехотной бригады под командованием военных преступников Гудзя, Брыжинского и Мишанчука вели обстрелы на Донецком направлении, — рассказал Даниил Безсонов.

Также он добавил, что за обстрелы на Мариупольском направлении несут ответственность боевики 79-й десантно-штурмовой бригады и их командир Курач.

Кроме того, Даниил Безсонов подчеркнул, что обстрел Васильевской насосной станции и посёлка Васильевка, зафиксированный вчера днём, дело рук 93-й механизированной бригады ВСУ.

Напомним, что в результате миномётного обстрела посёлка Васильевка загорелся частный дом. Удалось обойтись без пострадавших (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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