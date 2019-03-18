В Луганске начали посадку овощей в теплицах
Сотрудники городского коммунального предприятия «Комбинат зеленого хозяйства и благоустройства» высадили в теплицах предприятиях первые полторы тысячи кустов помидоров. Об этом сообщили в администрации города Луганска.
- Продолжаем высадку, также занимаемся цветами. Из рассады пропикировано 72 тысячи однолетних растений, и 22 тысячи канн готовим к посадке, – рассказала заместитель директора предприятия Нигина Соловьева.
Также она сообщила о работах по благоустройству территории города.
- За прошедшую неделю вывезли 54 тонны листвы, 113 кубов веток – это Ленинский и Жовтневый районы. На этой неделе продолжаем работы в Жовтневом и зачищаем Артемовский район, – добавила замдиректора.
ИСТОЧНИК KP.RU