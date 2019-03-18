2019-03-18T15:50:14+03:00
Общество

В Луганске начали посадку овощей в теплицах

Сотрудники комбината зеленого хозяйства высадили первые полторы тысячи помидоров
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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В Луганске начали посадку овощей в теплицах. Фото: rastenievod.comВ Луганске начали посадку овощей в теплицах. Фото: rastenievod.com
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Сотрудники городского коммунального предприятия «Комбинат зеленого хозяйства и благоустройства» высадили в теплицах предприятиях первые полторы тысячи кустов помидоров. Об этом сообщили в администрации города Луганска.

- Продолжаем высадку, также занимаемся цветами. Из рассады пропикировано 72 тысячи однолетних растений, и 22 тысячи канн готовим к посадке, – рассказала заместитель директора предприятия Нигина Соловьева.

Также она сообщила о работах по благоустройству территории города.

- За прошедшую неделю вывезли 54 тонны листвы, 113 кубов веток – это Ленинский и Жовтневый районы. На этой неделе продолжаем работы в Жовтневом и зачищаем Артемовский район, – добавила замдиректора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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