В ДНР продолжают обновлять контейнерный парк

СЕГОДНЯ 15:23 2019-03-18T15:23:46+03:00

413 контейнеров для сбора ТБО изготовили в ДНР с начала года

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Коммунальные предприятия ДНР продолжают работу по изготовлению контейнеров для сбора твердых бытовых отходов. Об этом сегодня сообщил директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Министерства строительства и ЖКХ ДНР Денис Чуприна.

- В Республике продолжаются работы по обновлению контейнерного парка в связи с его износом. С начала года коммунальные предприятия изготовили 413 контейнеров для твердых бытовых отходов объемом 0,55; 0,75 и 1,1 кубических метров. Всего до конца года планируется изготовить свыше трех тысяч контейнеров, – рассказал директор департамента.

Денис Чуприна также отметил, что материалы для изготовления контейнеров выделены Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Реализация плана по изготовлению новых контейнеров для сбора ТБО осуществляется силами предприятий в городах и районах Республики и находится на контроле Минстроя.

ИСТОЧНИК KP.RU