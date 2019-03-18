Командир 54-й бригады ВСУ Майстренко поднимает боевой дух солдат мифами о ДРГ ЛНР

СЕГОДНЯ 15:23 2019-03-18T15:23:23+03:00

Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции Андрей Марочко

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Командир 54-й механизированной бригады ВСУ Алексей Майстренко «на выдумки хорош». То придумает штрафовать своих подопечных за разговоры о потерях, то решает поднимать боевой дух мифами о диверсионно-разведывательных группах ЛНР.

В преддверии президентских выборов командование ВСУ «продолжает надуманно поддерживать напряженную обстановку в зоне конфликта», сообщает Андрей Марочко

- Так, по информации нашей разведки, командиром 54-й механизированной бригады полковником (Алексеем) Майстренко подчиненному личному составу отданы указания на усиление бдительности якобы в связи с возможной работой диверсионно-разведывательной группы Народной милиции ЛНР вблизи линии боевого соприкосновения, - сказал он.

Эта лживая информация распространяется умышленно.

- Это делается для поднятия боевого духа военнослужащих, которые, устав от беспредела и невыносимых условий службы, отказываются выполнять приказы и продолжают покидать позиции, - рассказал Андрей Марочко.

ИСТОЧНИК KP.RU