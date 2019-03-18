2019-03-18T15:01:52+03:00
Политика

Сбежавший в ЛНР рядовой ВСУ Сергей Магденко: украинские журналисты снимают на фронте постановки

Об этом военнослужащий украинской армии рассказал в Народной милиции ЛНР
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Сергей Магденко. Фото: НМ ЛНРСергей Магденко. Фото: НМ ЛНР
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Сбежавший рядовой из 54-й бригады Вооруженных сил Украины Сергей Магденко рассказал о процессе подготовки информационных сюжетов для телеканалов незалежной. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.

Магденко сообщил, что украинские средства массовой информации снимают на линии разграничения постановки.

- Находящийся у нас военнослужащий 54-й бригады вооруженных сил Украины Магденко рассказал о подготовке украинскими средствами массовой информации в зоне проведения так называемой «операции объединенных сил» постановочных видеосюжетов, - рассказал Марочко.

Напомним, что командир 54-й бригады ВСУ Майстренко штрафует подопечных за разговоры о потерях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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