2019-03-18T14:46:05+03:00
Политика

В ЛНР обнаружили тайник, в котором находилось почти пять тысяч боеприпасов

Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре Республики
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: Генеральная прокуратура ЛНРФото: Генеральная прокуратура ЛНР
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В прифронтовом поселке Обозное, что в Славяносербском районе, сотрудники Генеральной прокуратуры обнаружили тайник, в котором находилось почти пять тысяч различных боеприпасов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

- В ходе проверки информации сотрудниками межрегионального следственного отдела Управления по надзору за соблюдением законов в военной сфере Генеральной прокуратуры Луганской Народной Республики в лесополосе, расположенной на удалении два километра от села Обозное Славяносербского района, выявлен замаскированный тайник с боевыми припасами и взрывчатыми веществами, - говорится в сообщении.

Сотрудники Генпрокуратуры обнаружили на месте огромное количество оружия и боеприпасов к нему.

- Было найдено и изъято 4320 патронов калибра 5,45 мм, две противопехотных осколочных мины МОН-50, 20 унифицированных запалов ручной гранаты модернизированных (УЗРГМ), 20 корпусов гранаты Ф-1, два автомата Калашникова калибром 5,45 мм и 7,62 мм, три противотанковых управляемых ракеты (ПТУР) 9М111-2, - рассказали в ведомстве.

В Генпрокуратуре сообщили, что в данный момент проводится доследственная проверка по данному происшествию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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