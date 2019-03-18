2019-03-18T14:33:58+03:00
Политика

Из ВСУ бегут солдаты: еще двое военнослужащих покинули часть с оружием

Об этом сообщили в Народной милиции ЛНР
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: whoswhos.orgФото: whoswhos.org
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Бегство из Вооруженных формирований не только продолжается, а и растет. Только за выходные дни стало известно, что из рядов украинской армии дезертировали два вояки. Об этом рассказал официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

- 16 марта в 25-й воздушно-десантной бригаде самовольно оставил расположение части рядовой Сороченко, прихватив с собой автомат АК-74, боеприпасы к нему и гранаты, - сообщил он. - В настоящее время командование 10-й бригады вооруженных сил Украины также проводит мероприятия по поиску вооруженного дезертира, убывшего 17 марта с передовых позиций у линии соприкосновения.

В этих бригадах сейчас проходит проверка. За последнее время солдаты ВСУ не просто сбегают, а переходят на сторону республик Донбасса.

- В ходе работы комиссии выявлены факты незаконного сбора денежных средств командирами подразделений бригады с личного состава и невыплаты надбавок за несение службы на передовой линии обороны в течение месяца, - рассказал Марочко.

Материалы по случаям дезертирства и гибели личного состава командование «операции оккупационных сил» не разглашает и скрывает от родственников военнослужащих, поступающая к нам информация дает основания утверждать о катастрофическом положении простых солдат в украинской армии. А в 54-й бригаде – вообще штрафуют за разговоры о потерях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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