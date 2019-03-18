2019-03-18T14:09:48+03:00
Политика

Приказ обстрелять ЛНР отдали полковники ВСУ Зубанич, Майстренко и Гараза

Украинская армия выпустила по Республике 90 боеприпасов
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: sharknews.ruФото: sharknews.ru
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Официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики сообщил, что Вооруженные формирования Украины за прошедшие сутки выпустили по территории ЛНР – 90 боеприпасов.

- За прошедшие сутки противник четыре раза нарушил режим прекращения огня. Всего по территории Республики было выпущено около 90 различных боеприпасов, - сообщил он.

Также представитель оборонного ведомства Республики назвал имена украинских командиров, которые отдали приказ – открыть огонь по ЛНР.

- По приказу командира 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ полковника Василия Зубанича обстрелам из 82-мм минометов и автоматических гранатометов подверглись окрестности населенных пунктов Желобок и Фрунзе, - сказал Марочко.

С позиций 54-й механизированной бригады ВСУ по приказу командира полковника Алексея Майстренко велся огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по окрестностям населенного пункта Золотое-5.

- Населенный пункт Калиновка подвергся обстрелам из вооружения БМП по приказу командира 30-й механизированной бригады ВСУ полковника Ивана Гараза, - добавил официальный представитель Народной милиции ЛНР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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