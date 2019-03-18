Приказ обстрелять ЛНР отдали полковники ВСУ Зубанич, Майстренко и Гараза
Официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики сообщил, что Вооруженные формирования Украины за прошедшие сутки выпустили по территории ЛНР – 90 боеприпасов.
- За прошедшие сутки противник четыре раза нарушил режим прекращения огня. Всего по территории Республики было выпущено около 90 различных боеприпасов, - сообщил он.
Также представитель оборонного ведомства Республики назвал имена украинских командиров, которые отдали приказ – открыть огонь по ЛНР.
- По приказу командира 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ полковника Василия Зубанича обстрелам из 82-мм минометов и автоматических гранатометов подверглись окрестности населенных пунктов Желобок и Фрунзе, - сказал Марочко.
С позиций 54-й механизированной бригады ВСУ по приказу командира полковника Алексея Майстренко велся огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по окрестностям населенного пункта Золотое-5.
- Населенный пункт Калиновка подвергся обстрелам из вооружения БМП по приказу командира 30-й механизированной бригады ВСУ полковника Ивана Гараза, - добавил официальный представитель Народной милиции ЛНР.
ИСТОЧНИК KP.RU