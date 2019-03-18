С начала марта коммунальщики Луганска убрали с дорог больше 2 000 тонн мусора

СЕГОДНЯ 13:25 2019-03-18T13:25:51+03:00

Сейчас коммунальные службы столицы очищают ещё три улицы столицы ЛНР

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С приходом весны в Донбассе началась оттепель, а значит и весь скопившейся под снегом мусор оказался на поверхности, вместе с неубранной осенью листвой. Сейчас коммунальные службы Луганска занимаются уборкой улиц столиц.

— После зимнего периода у нас 2 060 тонн мусора убрано по городу. На прошлой неделе «ЭЛУА» («Эксплуатационно-линейное управление автодорог») 888 тонн убрало, — поделился начальник управления обеспечения жизнедеятельности Луганска Игорь Гайдаш.

Сейчас коммунальные службы столицы занимаются уборкой ещё трёх улиц Луганска: Коцюбинского, Оборонная и Советская. Коммунальщики моют технический тротуар.

Кроме того, на прошедшей неделе коммунальные службы также отремонтировали двадцать светофоров и заменили девяносто одну лампу внутри светофоров.

Напомним, что новых снегов в Донбассе не ожидается, а вторник и среда в Луганске обещают стать самыми тёплыми днями на этой неделе, когда температура воздуха поднимется до +13 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU