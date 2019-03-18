ВСУ обстреляли четыре населенных пункта в ЛНР

СЕГОДНЯ 12:49 2019-03-18T12:49:09+03:00

Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики

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За прошедшие сутки Вооруженные формирования Украины четыре раза нарушили режим прекращения огня в Луганской Народной Республике. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции ЛНР.

- За сутки украинские силовики четыре раза нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 82 миллиметра, АГС, СПГ, вооружение БМП, крупнокалиберное и стрелковое оружие, - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Обстрелам подверглись позиции НМ ЛНР в районе н.п. Калиновка, Золотое-5, Желобок, Фрунзе.

- В 07.40 из БМП-1 с направления Луганское – в направлении Калиновка. В 12.05 из СПГ с направления Золотое-4 – в направлении Золотое-5. В 17.00 из 82-миллиметрового миномета с направления Крымское – в направлении Желобок. В 18.30 из АГС с направления Крымское – в направлении Фрунзе, - рассказали в Народной милиции.

ИСТОЧНИК KP.RU