За неделю ВСУ 53 раза обстреляли ДНР. Один дом был повреждён

СЕГОДНЯ 12:05 2019-03-18T12:05:18+03:00

С 11 по 17 марта по Республике выпустили почти 500 боеприпасов. Никто из мирных жителей не пострадал

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Вооружённые формирования Украины продолжают ежедневно нарушать свои обязательства и заключённые договорённости. За прошедшую неделю было зарегистрировано больше пятидесяти нарушений режима прекращения огня со стороны украинских силовиков. Неутешительные итоги очередной недели подвели в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе.

— За прошедшую неделю нами зарегистрировано 53 нарушения режима прекращения огня со стороны вооружённых формирований Украины. За это время в ДНР был повреждён один жилой дом, жертв среди мирного населения Республики нет, — сообщили в Представительстве ДНР в СЦКК и в переговорном процессе.

Украинские силовики с 11 по 17 марта выпустили по территории ДНР 499 единиц различных боеприпасов, среди которых 30 мин калибром 120 миллиметров и 82 мины калибром 82 миллиметра.

Отметим, что с 4 по 10 марта украинские силовики 97 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 1 222 боеприпаса.

Напомним, за прошедшие сутки вооружённые формирования Украины 10 раз нарушили режим прекращения огня (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU