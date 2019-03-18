2019-03-18T11:27:58+03:00
Общество

Водоснабжение ДНР осуществляется в штатном режиме

В Министерстве строительства и ЖКХ заверили, что обстрелы украинских силовиков Васильевской насосной станции никак не повлияли на подачу воды в дома жителей Республики
Цесанна АНТОНЕНКО
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ФОТО: Министерство строительства и ЖКХФОТО: Министерство строительства и ЖКХ
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Вчера украинские вооружённые формирования шестой раз за месяц обстреляли район Васильевской насосной станции, которая расположена в Ясиноватском районе ДНР. Несмотря на миномётный и гранатометный огонь украинских силовиков, станция продолжает работать в штатном режиме.

— Несмотря на обстрел украинской стороной Васильевской насосной станции, водоснабжение Донецкой Народной Республики осуществляется в штатном режиме, все потребители обеспечены водой. Информация получена согласно оперативной сводке от городов и районов Республики, — заверил Первый заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР Виталий Кижаев.

Между тем, во время своего пятничного брифинга, замначальника УНМ ДНР Эдуард Басурин в очередной раз подчеркнул, что большинство атак украинских силовиков направлено именно на районы важных социальных и коммунальных объектов, в число которых входит и Васильевская насосная станция.

Напомним, из-за вчерашнего обстрела со стороны ВСУ персонал станции вынужден был укрыться в убежищах (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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