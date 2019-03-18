СЕГОДНЯ 08:11 2019-03-18T08:17:44+03:00

Боксеры из Макеевки завоевали 24 медали на первенстве в Донецке. Фото: Министерство молодежи, спорта и туризма ДНР

В финале первенства Республики по боксу сражались двадцать шесть пар сильнейших бойцов

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Финальные бои первенства Донецкой Народной Республики по боксу прошли в Донецком училище Олимпийского резерва имени Сергея Бубки. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства молодежи, спорта и туризма ДНР.

- В соревнованиях участвовали более ста спортсменов из Донецка, Макеевки, Горловки, Харцызска, Енакиево, Ждановки, Новоазовска, Ясиноватой, Дебальцево и Шахтерска, - сказали в Минспорта. - В финале турнира сразились 24 пары юношей и 2 пары девушек. Из 26 проведенных на ринге спаррингов 13 завершились досрочно.

В командном зачете по количеству завоеванных медалей победила Макеевка. На втором месте Горловка. Третье - досталось дончанам.

Победителей и призеров наградили кубками, грамотами и медалями. Грамотой «За волю к победе» отметили спортсмена из Макеевки Гамлета Адамяна, а в номинации «Лучший боксер турнира» победил Дмитрий Миронович.

ИСТОЧНИК KP.RU