Обстрелы ЛНР: ВСУ четыре раза за сутки нарушили «перемирие»

СЕГОДНЯ 07:18 2019-03-18T07:22:28+03:00

ВСУ четыре раза за сутки нарушили «перемирие». Фото: МО Украины

Об этом сообщили в Народной милиции ЛНР

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ВСУ четыре раза за сутки обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики.

- Обстрелам подверглись районы Золотого-5, поселка Фрунзе, сел Калиновка и Желобок. Огонь велся из 82-миллиметровых минометов, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного, - сказали в НМ ЛНР.

Напомним, что вчера ВСУ пять раз обстреляли передовые рубежи обороны ЛНР. Обстрелам подверглись районы Золотого-5, поселка Фрунзе и села Калиновка. Огонь вели из вооружения БМП, АГС, РПГ и крупнокалиберного стрелкового оружия.

ИСТОЧНИК KP.RU