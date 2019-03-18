Обстрелы ЛНР: ВСУ четыре раза за сутки нарушили «перемирие»
ВСУ четыре раза за сутки обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики.
- Обстрелам подверглись районы Золотого-5, поселка Фрунзе, сел Калиновка и Желобок. Огонь велся из 82-миллиметровых минометов, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного, - сказали в НМ ЛНР.
Напомним, что вчера ВСУ пять раз обстреляли передовые рубежи обороны ЛНР. Обстрелам подверглись районы Золотого-5, поселка Фрунзе и села Калиновка. Огонь вели из вооружения БМП, АГС, РПГ и крупнокалиберного стрелкового оружия.
ИСТОЧНИК KP.RU