2019-03-18T06:23:30+03:00
Общество

В ЛНР начали выдавать кредиты аграриям

Механизм кредитования аграриев в ЛНР запущен впервые
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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В ЛНР начали выдавать кредиты аграриям. Фото: ВКонтактеВ ЛНР начали выдавать кредиты аграриям. Фото: ВКонтакте
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Председатель Совета Министров ЛНР Сергей Козлов провел совещание с министром сельского хозяйства и продовольствия Юрием Пронько, посвященное вопросам кредитования аграриев и проведению весенне-полевых работ.

- В целом зимовка озимых прошла благоприятно. На сегодня мы имеем 98% жизнеспособных растений: пшеница, ячмень, рожь. В Республике активно идет подкормка, а также начался и высокими темпами ведется сев яровых культур, в частности, ячменя и овса. В целом работы проходят в сжатые сроки, – доложил Юрий Пронько.

Он также поблагодарил руководителя Совета Министров за содействие в получении первого кредита, что позволит провести полевые работы на должном уровне.

- Благодаря впервые полученному в Республике кредиту, в размере 70 миллионов рублей, мы практически на 100% обеспечили аграрные хозяйства аммиачной селитрой и горюче-смазочными материалами, – подчеркнул министр. – Сегодня мы можем говорить о том, что полученные деньги, благодаря кредитованию, позволят в частности по озимой пшенице увеличить ее количество и качество, и в целом обеспечить продовольственную безопасность Республики, в том числе и по хлебо-булочным изделиям, не повышая цены реализации.

Сергей Козлов пообещал, что этот механизм кредитования будет отрабатываться не только на аграриях, а и в дальнейшем на промышленных предприятиях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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