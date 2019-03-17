2019-03-17T23:40:22+03:00
Политика

В Мариуполе горит «Азовсталь». Это диверсия?

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям утверждают, что это технологический процесс [видео]
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Над Мариуполем яркое зарево огня. Фото: 0629.com.uaНад Мариуполем яркое зарево огня. Фото: 0629.com.ua
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В Мариуполе в районе металлургического комбината «Азовсталь» сильный пожар. Об этом сообщает интернет-ресурс 0629.com.ua со ссылкой на очевидцев.

Местные жители говорят, что далеко виден огромный столб дыма и огня над предприятием. Со стороны завода слышен грохот, огонь сопровождают периодические вспышки.

- Со стороны видно, что что-то горит между мартеновским цехом и доменным. Возможно, это горит трансформатор, — сообщают жители Мариуполя.

– Сначала был хлопок и осветило весь двор на 2−3 секунды как днем. Запах гари, — сообщила жительница города в группе «За экологически чистый Мариуполь».

Судя по одному из фото, пожар начался еще в светлое время суток. Горожане сообщают, что около 19:00 в сторону «Азовстали» поехали несколько пожарных машин.

В то же время, замначальника отдела по работе со СМИ и общественностью ГСЧС Украины в Донецкой области Виктор Серомах опроверг информацию о пожаре на меткомбинате и отметил, что по состоянию на 20:00 никакого пожара нет, это технологический процесс.

- 17 марта с 18:00 до 19:00 на металлургическом комбинате «Азовсталь» на трех участках проводился ежедневный слив попутных продуктов производства - шлака. Учитывая, что время суток темное, образовалось яркое свечение, которое могли видеть жители города и выдали в социальных сетях видео с необоснованными комментариями, что якобы на предприятии произошёл пожар, - написал в соцсетях Сергей SarJ

Впрочем, еще сегодня днем в Народной милиции ДНР предупреждали о возможных диверсиях в Мариуполе, которые готовят силы специальных операций ВСУ

Над «Азовсталью» зарево огня.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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