В Донбассе украинский солдат в упор расстрелял из автомата сослуживца

СЕГОДНЯ 20:29 2019-03-17T20:29:23+03:00

А трое вояк покончили с собой

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Морально-психологическое состояние подчиненных командующего ООС генерала Сергея Наева находится на крайне низком уровне. В конце минувшего года было проведено специальное тестирование среди военнослужащих ВСУ в Донбассе. Оно выявило, что свыше 85 процентов относящихся к «зоне риска» украинских силовиков склонны к суициду и агрессии. И сейчас ситуация только усугубляется.

- 15 марта в районе населенного пункта Новоалександровка между двумя военнослужащими 54-й механизированной бригады произошел конфликт, в результате которого один солдат расстрелял своего обидчика из автомата в упор. От полученных ран военнослужащий скончался на месте, – сообщил сегодня официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. - На этом череда неудач для командира 54-й бригады полковника Алексея Майстренко не закончилась. Спустя пару часов на наблюдательном посту в районе Новозвановки солдат, не выдержав издевательств со стороны командира отделения, совершил суицид.

Два «двухсотых» и в подразделениях, воюющих с армией ДНР.

- За истекшие сутки небоевые потери подразделений оперативно-тактической группы «Восток» в зоне ООС составили двое военнослужащих, — сообщил сегодня начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов. — 16 марта покончили с собой солдаты из 79-й десантно-штурмовой бригады и 57-й отдельной мотопехотной бригады.

По словам Безсонова, анализ ситуации в других подразделениях ВСУ свидетельствует, что случаи совершения суицидов среди личного состава украинских военнослужащих участились.

ИСТОЧНИК KP.RU