2019-03-17T22:22:23+03:00
Политика

Автор фильма «Ополченочка» Роман Разум: На наш офис напали неизвестные лица

Лидер ансамбля «Новороссия» рассказал о том, как незалежна пытается очернить фильм «Ополченочка»
Никита МАКАРЕНКОВ
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Роман Разум решил снять первый художественный фильм в Республике. Фото: Личный архив Романа РазумаРоман Разум решил снять первый художественный фильм в Республике. Фото: Личный архив Романа Разума
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«Комсомолка» связалась с автором идеи, сценария и одновременно оператором-постановщиком первого художественного фильма в Луганской Народной Республике «Ополченочка» Романом Разумом – лидером ансамбля «Новороссия».

- Со стороны россиян и со стороны жителей Донбасса идет огромная поддержка – это нас наталкивает на более продуктивную работу. В незалежной запущена компания, которая направлена на то, чтобы очернить художественную кинокартину, снятую в Республике, - говорит Роман Разум. - Даже в украинских новостях о якобы сбежавшей туда Светлане Дрюк половина сюжета о ней, а половина о том, какой у нас плохой фильм.

Роман рассказывает, что каждый день ему приходят письма с угрозами – не только из-за фильма, ещё из-за нашей концертной деятельности с ансамблем «Новороссия».

- Я на них уже не обращаю внимания. Месяц назад я ездил в Москву - это знали, так как я отображаю всю информацию о своей деятельности в социальных сетях. Во время моего отсутствия в Луганске ночью было нападение на офис, где у нас находится вся техника. Неизвестные пытались выломать двери, но видимо им что-то помешало. Ещё прокололи колеса на нашей машине, которая была припаркована неподалеку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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