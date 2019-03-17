2019-03-17T22:22:38+03:00
Политика

Премьера фильма «Ополченочка» в Донецке и Луганске пройдет в мае

Об этом рассказал автор фильма и лидер ансамбля «Новороссия» Роман Разум
Никита МАКАРЕНКОВ
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Наталья Поклонская тоже приняла участие в съемках фильма. Фото: Личный архив Романа РазумаНаталья Поклонская тоже приняла участие в съемках фильма. Фото: Личный архив Романа Разума
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В начале марта на Украине похищенную спецслужбами незалежной бывшую военнослужащую Донецкой Народной Республики Светлану Дрюк стали называть прообразом главной героини художественного фильма «Ополченочка» - его сняли в Луганской Народной Республике в прошлом году. «Комсомолка» связалась с автором идеи, сценария и одновременно оператором-постановщиком фильма Романом Разумом.

- Монтаж фильма полностью завершен. Сейчас заканчиваем озвучку и покраску. Приблизительно в средине апреля у нас должна быть полная картина фильма в готовом виде. Премьеры пройдут в мае, - рассказал Роман Разум. - Сначала в Луганске – здесь создавался фильм, потом в Донецке, а уже после в России в «Доме кино». Это произойдет где-то в середине месяца после Дня Победы.

Он добавил, что прокат фильма в Республиках будет практически стопроцентно. А вот будет ли показан фильм в кинотеатрах России – пока под вопросом.

- На это нужно политическое решение, с чем нам помогает Наталья Поклонская. Есть же ещё и частные кинотеатры - там тоже будем делать показы, - говорит автор фильма.

ИСТОЧНИК KP.RU

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