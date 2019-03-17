2019-03-17T22:22:01+03:00
Политика

История с похищением Светланы Дрюк повлияла на репутацию фильма «Ополченочка»

После похищения Светланы Дрюк спецслужбы Украины запустили компанию по очернению кинокартины
Никита МАКАРЕНКОВ
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Ополченочка - это фильм о подвиге. Фото: Личный архив Романа РазумаОполченочка - это фильм о подвиге. Фото: Личный архив Романа Разума
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На Украине похищенную спецслужбами незалежной бывшую военнослужащую Донецкой Народной Республики Светлану Дрюк стали называть прообразом главной героини художественного фильма «Ополченочка» - его сняли в Луганской Народной Республике в прошлом году. «Комсомолка» связалась с автором идеи, сценария и одновременно оператором-постановщиком фильма Романом Разумом и выяснила – на самом ли деле Дрюк имеет отношение к фильму?

- Женский танковый экипаж повлиял на толчок создания сценария нашего фильма, но в него не вошла история Светланы Дрюк. Главная героиня «Ополченочки» это собирательный образ. В процессе написания сценария мы общались со многими девушками-военными, но мы не брали в этот образ жизненные истории Светланы, - рассказывает Роман Разум. - Конечно, с одной стороны это немного подломило репутацию нашему фильму, но с другой стороны о нем узнало ещё миллионов десять людей в России.

Разум рассказал нашему корреспонденту, что, по его мнению, Светлана Дрюк с позывным «Ветерок» в любой ситуации не должна была осквернять достоинство и подвиг других ополченок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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