2019-03-17T19:17:30+03:00
Политика

Провокация спецназа ВСУ: в Мариуполе заминировали вокзал и три торговых центра

Украинские военные на учениях «Арбалет-Мариуполь» готовятся к введению военного положения в Донбассе [видео]
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Для диверсии украинские военные могут выбрать момент, когда на вокзале будет много людей. Фото: facebook.com/DmitryChicheraДля диверсии украинские военные могут выбрать момент, когда на вокзале будет много людей. Фото: facebook.com/DmitryChichera
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- В Мариуполе диверсионно-разведывательными группами 73-го центра сил специальных операций ВСУ было произведено условное минирование железнодорожного вокзала и трех торговых центров «Обжора», «ПортСити» и «Эпицентр», - сообщил сегодня начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов. - Однако согласно полученной нами закрытой информации, минирование объектов социальной инфраструктуры проходит не только в рамках проведения учений «Арбалет-Мариуполь», но и носит глубоко политический характер. Факт минирования подтверждается, но не в условном формате, а вполне реальном.

Безсонов отметил: в Народной милиции ДНР не исключают, что учения являются одним из замыслов противника по дестабилизации обстановки в случае выхода ситуации из-под контроля в ходе президентских выборов. Киев может обвинить защитников Донбасса в кровавой провокации и ввести военное положение на территориях Луганской и Донецкой областей.

- В этой связи обращаемся к жителям Мариуполя и международным общественным организациям с просьбой обратить внимание на данную информацию и не допустить осуществления преступных замыслов украинских силовиков, – подчеркнул начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР.

Заявление начальника пресс-службы Управления Народной милиции ДНР по обстановке 17 марта.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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