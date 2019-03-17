Провокация спецназа ВСУ: в Мариуполе заминировали вокзал и три торговых центра
- В Мариуполе диверсионно-разведывательными группами 73-го центра сил специальных операций ВСУ было произведено условное минирование железнодорожного вокзала и трех торговых центров «Обжора», «ПортСити» и «Эпицентр», - сообщил сегодня начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов. - Однако согласно полученной нами закрытой информации, минирование объектов социальной инфраструктуры проходит не только в рамках проведения учений «Арбалет-Мариуполь», но и носит глубоко политический характер. Факт минирования подтверждается, но не в условном формате, а вполне реальном.
Безсонов отметил: в Народной милиции ДНР не исключают, что учения являются одним из замыслов противника по дестабилизации обстановки в случае выхода ситуации из-под контроля в ходе президентских выборов. Киев может обвинить защитников Донбасса в кровавой провокации и ввести военное положение на территориях Луганской и Донецкой областей.
- В этой связи обращаемся к жителям Мариуполя и международным общественным организациям с просьбой обратить внимание на данную информацию и не допустить осуществления преступных замыслов украинских силовиков, – подчеркнул начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР.
Заявление начальника пресс-службы Управления Народной милиции ДНР по обстановке 17 марта.! другой источник
ИСТОЧНИК KP.RU