ОБСЕ зафиксировала: украинская армия прикрывается жителями Донбасса, как живым щитом

СЕГОДНЯ 18:00 2019-03-17T18:00:54+03:00

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- Вооруженные силы Украины продолжают прикрываться мирными гражданами, как живым щитом, при проведении провокационных обстрелов. Данный факт отмечают и международные организации, – сообщил сегодня официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. - В отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, опубликованном 16 марта, вновь появилась информация о размещении украинской техники возле жилых домов в населенных пунктах Троицкое, Лоскутовка, Нижнетеплое, Орехово-Донецкое, Светлодарск.

Марочко подчеркнул, что такие действия являются прямым нарушением Европейской конвенции по правам человека, а также дополнительного протокола к Женевской конвенции. Это в очередной раз доказывает, что Украина скатилась до террористического государства и пренебрегает международными законодательными актами.

ИСТОЧНИК KP.RU