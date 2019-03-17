2019-03-17T18:00:54+03:00
Политика

ОБСЕ зафиксировала: украинская армия прикрывается жителями Донбасса, как живым щитом

ВСУ размещают технику возле жилых домов в зоне ООС
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Украинские военные используют в Донбассе методы гитлеровских оккупантов. Фото: facebook.com/pressjfo.newsУкраинские военные используют в Донбассе методы гитлеровских оккупантов. Фото: facebook.com/pressjfo.news
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- Вооруженные силы Украины продолжают прикрываться мирными гражданами, как живым щитом, при проведении провокационных обстрелов. Данный факт отмечают и международные организации, – сообщил сегодня официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. - В отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, опубликованном 16 марта, вновь появилась информация о размещении украинской техники возле жилых домов в населенных пунктах Троицкое, Лоскутовка, Нижнетеплое, Орехово-Донецкое, Светлодарск.

Марочко подчеркнул, что такие действия являются прямым нарушением Европейской конвенции по правам человека, а также дополнительного протокола к Женевской конвенции. Это в очередной раз доказывает, что Украина скатилась до террористического государства и пренебрегает международными законодательными актами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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