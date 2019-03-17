В Донбасс Опере состоялась премьера комической оперы «Любовный напиток»
В эту пятницу Донецкий театр оперы и балета порадовал всех дончан очередной премьерой. Комическую оперу «Любовный напиток» Гаэтано Доницетти в столице ДНР приняли с удовольствием и радостью. Пополнению в театральном репертуаре обрадовались не только зрители, но и сами артисты.
— Артисты рады, что в репертуаре снова появится «Любовный напиток», поскольку в нем в лучшем виде представлены все основные голоса – сопрано, тенор, баритон, бас. Это своеобразный парад голосов, демонстрация вокальных возможностей солистов. Оркестр и хор также рады поработать с таким благодатным материалом, — поделились с нами в литературно-драматургической части Донбасс Оперы.
Кроме того, в день премьеры для артистов театра произошло и ещё одно знаменательное событие. 15 марта своё 70-летие и 45-летие творческой деятельности отпраздновала режиссёр-постановщик оперы Валентина Куркчи-Максина.
— Вот уже почти 20 лет я работаю режиссером, и для меня это огромная радость, — поделилась Валентина Куркчи-Максина.
Премьера восстановленной оперы «Любовный напиток» прошла в Донецком театре с большим успехом и теперь мы ждём от Донбасс Оперы новых постановок.
ИСТОЧНИК KP.RU