В Донбасс Опере состоялась премьера комической оперы «Любовный напиток»

СЕГОДНЯ 17:43 2019-03-17T17:43:19+03:00

Изменить размер текста: A A

В эту пятницу Донецкий театр оперы и балета порадовал всех дончан очередной премьерой. Комическую оперу «Любовный напиток» Гаэтано Доницетти в столице ДНР приняли с удовольствием и радостью. Пополнению в театральном репертуаре обрадовались не только зрители, но и сами артисты.

— Артисты рады, что в репертуаре снова появится «Любовный напиток», поскольку в нем в лучшем виде представлены все основные голоса – сопрано, тенор, баритон, бас. Это своеобразный парад голосов, демонстрация вокальных возможностей солистов. Оркестр и хор также рады поработать с таким благодатным материалом, — поделились с нами в литературно-драматургической части Донбасс Оперы.

Кроме того, в день премьеры для артистов театра произошло и ещё одно знаменательное событие. 15 марта своё 70-летие и 45-летие творческой деятельности отпраздновала режиссёр-постановщик оперы Валентина Куркчи-Максина.

— Вот уже почти 20 лет я работаю режиссером, и для меня это огромная радость, — поделилась Валентина Куркчи-Максина.

Премьера восстановленной оперы «Любовный напиток» прошла в Донецком театре с большим успехом и теперь мы ждём от Донбасс Оперы новых постановок.

ИСТОЧНИК KP.RU