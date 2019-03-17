2019-03-17T17:43:19+03:00
Звезды

В Донбасс Опере состоялась премьера комической оперы «Любовный напиток»

Пополнение в театральном репертуаре приурочено к 70-летию и 45-летию творческой деятельности режиссёра-постановщика спектакля Валентины Куркчи-Максиной
Цесанна АНТОНЕНКО
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ФОТО: рекламный отдел Донбасс ОперыФОТО: рекламный отдел Донбасс Оперы
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В эту пятницу Донецкий театр оперы и балета порадовал всех дончан очередной премьерой. Комическую оперу «Любовный напиток» Гаэтано Доницетти в столице ДНР приняли с удовольствием и радостью. Пополнению в театральном репертуаре обрадовались не только зрители, но и сами артисты.

— Артисты рады, что в репертуаре снова появится «Любовный напиток», поскольку в нем в лучшем виде представлены все основные голоса – сопрано, тенор, баритон, бас. Это своеобразный парад голосов, демонстрация вокальных возможностей солистов. Оркестр и хор также рады поработать с таким благодатным материалом, — поделились с нами в литературно-драматургической части Донбасс Оперы.

Кроме того, в день премьеры для артистов театра произошло и ещё одно знаменательное событие. 15 марта своё 70-летие и 45-летие творческой деятельности отпраздновала режиссёр-постановщик оперы Валентина Куркчи-Максина.

— Вот уже почти 20 лет я работаю режиссером, и для меня это огромная радость, — поделилась Валентина Куркчи-Максина.

Премьера восстановленной оперы «Любовный напиток» прошла в Донецком театре с большим успехом и теперь мы ждём от Донбасс Оперы новых постановок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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