От генерала Сергея Наева солдаты массово бегут в республики Донбасса

СЕГОДНЯ 16:06 2019-03-17T16:06:51+03:00

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- Вчера военнослужащие Народной милиции ЛНР, выполняющие боевые задачи на Славяносербском направлении, заметили мужчину, который двигался к нашим позициям с поднятыми вверх руками, - сообщил сегодня официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. - Подпустив его ближе, наши защитники задержали неизвестного. Им оказался военнослужащий ВСУ, о чем свидетельствуют документы, обнаруженные при нем.

Марочко по понятным причинам не стал разглашать его фамилию перебежчика. Но отметил, что беспредел командного состава, создание невыносимых условий службы и, наряду с этим, полное отсутствие контроля за личным составом формируют у военнослужащих мнение о преступном характере службы в рядах украинской армии и вынуждают их переходить на сторону народных республик.

- За короткий период времени это уже второй военнослужащий, перешедший на нашу сторону. Ранее мы сообщали о военнослужащем 54-й бригады Сергее Магденко, который покинул ряды ВСУ по тем же причинам и рассказал нам о ситуации в бригаде, - сказал Марочко.

Он сообщил, что с целью пресечения массового дезертирства военнослужащих ВСУ в зону ООС прибыла комиссия Службы безопасности Украины. Попытки командующего ООС генерала Сергея Наева решить данную проблему своими силами ни к чему не привели. Сокрытие информации о реальном положении дел в вверенных Наеву частях только лишь усугубило ситуацию и показало его беспомощность и некомпетентность.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/697682" frameborder="0"></iframe> Откровенные признания военнослужащего 54 омбр ВСУ Сергея Магденко.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU