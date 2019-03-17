2019-03-17T15:07:16+03:00
Общество

В Новосветловке ЛНР восстановят дома, наладят вывоз мусора и улучшат уличное освещение

Поручение по благоустройству посёлка власти Краснодонщины получили от Главы Республики Леонида Пасечника
Цесанна АНТОНЕНКО
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ФОТО: oluvia.livejournal.comФОТО: oluvia.livejournal.com
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Ремонтно-восстановительные работы в посёлке Новосветловка возобновятся в марте-апреле этого года и завершены к началу отопительного сезона 2019-2020. Поручение по благоустройству посёлка во время встречи с Главой Луганской Народной Республики получил глава горрайонной администрации Краснодонского района Сергея Козенко.

— Первый заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Игорь Ометов проинформировал, что ремонтно-восстановительные работы в домах № 50 и 52 по улице Дорожной ориентировочно будут возобновлены в марте-апреле текущего года и выполнены до начала отопительного сезона 2019-2020 годов, — рассказали в горрайадминистрации.

Кроме того, в посёлке будет решена проблема с вывозом мусора и улучшено уличное освещение. На сегодняшний день уже завершены работы по вывозу стихийной свалки, расположенной по улице Дорожной, откуда вывезено 102 кубических метра мусора

— Что касается восстановления уличного освещения, то на данный момент произведено обследование линий наружного освещения и запланировано восстановление 17 светоточек по улице Дорожной, что позволит осветить участок дороги от Новосветловской участковой больницы до поворота на село Пархоменко, — добавили в горрайадминистрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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