2019-03-17T14:04:53+03:00
Политика

Как выросли пенсии в Донецкой области после мартовского перерасчета

У кого наибольшие и наименьшие выплаты
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Десятки тысяч пенсионеров из ДНР едут сейчас на Украину, чтобы получить повышенные выплаты. Фото: zi.dn.uaДесятки тысяч пенсионеров из ДНР едут сейчас на Украину, чтобы получить повышенные выплаты. Фото: zi.dn.ua
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1 марта в Донецкой области был проведен перерасчет пенсий в связи с индексацией средней зарплаты по Украине и составил 17%. За основу брался показатель средней зарплаты по Украине, с уровня которого выплачиваются страховые взносы. То есть 4 тысячи 404 гривен 35 копеек.

- Повышение получат более 701 тысяч пенсионеров, средний размер повышения – 678 гривен, - сообщила начальник главного управления Пенсионного фонда в Донецкой области Наталья Рад. - Формула перерасчета состоит из трех множителей – средняя зарплата по Украине, показатель зарплаты человека, индивидуальной, и показателя – коэффициента трудового стажа. Если у человека была большая зарплата и большой стаж работы, то его пенсия и сейчас значительная, и повышение будет ощутимым. В нашем регионе это присуще шахтерам и металлургам. Вместе с тем, работники бюджетной сферы, сельского хозяйства, которые традиционно имеют невысокие зарплаты, могут рассчитывать на незначительную прибавку.

Так, повышение к пенсии до 100 гривен получили около 100 тысяч пенсионеров, а повышение более 1000 гривен имеют 211 тысяч пенсионеров.

В целом по Украине пенсии пересчитали 10,2 млн жителей. И у 8 972 тысяч пенсионеров пенсия стала больше. Средний ее размер теперь 3033 гривны.

До 100 гривен увеличили размер пенсии 22% получателей, 28% украинцев получили прибавку от 100 до 400 гривен. Пенсия увеличилась более чем на 1000 гривен почти у 2,5 миллиона пенсионеров.

В марте и апреле более двух миллионов украинцев пенсионного возраста получат одноразовые выплаты по 1205 гривен.

После перерасчета увеличился поток пенсионеров ДНР и ЛНР, едущих на Украину за выплатами. Это отмечают все. Кто сейчас пересекает линию соприкосновения в Донбассе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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