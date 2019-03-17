Больше 270 человек приняли участие в конкурсе молодёжных проектов в ДНР

СЕГОДНЯ 13:40 2019-03-17T13:40:11+03:00

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Масштабный молодежный форум «Донецк PR» с призовым фондом в 760 000 тысяч российских рублей пройдет в Макеевке с 22 по 25 марта. В рамках этого конкурса состоится республиканский конкурс молодёжных проектов.

— Оргкомитетом молодежного образовательного форума «Донецк PR» принято более 270 заявок, из которых 18 поступило от жителей с территорий, временно подконтрольных Украине, — рассказали Донецкому Агентству Новостей в Министерстве молодёжи спорта и туризма ДНР.

Работы принимаются до 20 марта, их следует направить по адресу forum.donetskpr@mail.ru с пометкой «Заявка на участие в конкурсе». Награждение победителей состоится в 25 марта в шести номинациях.

Все победители будут награждены денежными призами.

Напомним, что форум «Донецк PR» начнет свою работу 22 марта в Донбасской национальной академии строительства и архитектура, которая расположена по адресу: г. Макеевка, ул. Державина, 2.

ИСТОЧНИК KP.RU