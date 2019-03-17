2019-03-17T13:40:11+03:00
Общество

Больше 270 человек приняли участие в конкурсе молодёжных проектов в ДНР

Работы принимаются до 20 марта
Цесанна АНТОНЕНКО
Поделиться:
ФОТО: архив сайта old.novorosinform.orgФОТО: архив сайта old.novorosinform.org
Изменить размер текста:

Масштабный молодежный форум «Донецк PR» с призовым фондом в 760 000 тысяч российских рублей пройдет в Макеевке с 22 по 25 марта. В рамках этого конкурса состоится республиканский конкурс молодёжных проектов.

— Оргкомитетом молодежного образовательного форума «Донецк PR» принято более 270 заявок, из которых 18 поступило от жителей с территорий, временно подконтрольных Украине, — рассказали Донецкому Агентству Новостей в Министерстве молодёжи спорта и туризма ДНР.

Работы принимаются до 20 марта, их следует направить по адресу forum.donetskpr@mail.ru с пометкой «Заявка на участие в конкурсе». Награждение победителей состоится в 25 марта в шести номинациях.

Все победители будут награждены денежными призами.

Напомним, что форум «Донецк PR» начнет свою работу 22 марта в Донбасской национальной академии строительства и архитектура, которая расположена по адресу: г. Макеевка, ул. Державина, 2.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Донбассе украинский солдат в упор расстрелял из автомата сослуживца
Автор фильма «Ополченочка» Роман Разум: На наш офис напали неизвестные лица
Премьера фильма «Ополченочка» в Донецке и Луганске пройдет в мае
История с похищением Светланы Дрюк повлияла на репутацию фильма «Ополченочка»
Провокация спецназа ВСУ: в Мариуполе заминировали вокзал и три торговых центра
Вечером 17 марта в Луганске ожидается гроза
ОБСЕ зафиксировала: украинская армия прикрывается жителями Донбасса, как живым щитом
В Донбасс Опере состоялась премьера комической оперы «Любовный напиток»
Срочное сообщение СЦКК ДНР: в результате обстрела горит частный дом в Васильевке
От генерала Сергея Наева солдаты массово бегут в республики Донбасса
Срочное сообщение СЦКК ДНР: ВСУ нанесли удар по району Васильевской насосной станции
В Новосветловке ЛНР восстановят дома, наладят вывоз мусора и улучшат уличное освещение
Как выросли пенсии в Донецкой области после мартовского перерасчета
Жители ДНР проявили большой интерес к Народным дружинам
Зачем Порошенко выводит из Донбасса на запад Украины 10-ю и 128-ю бригады
Денис Пушилин поблагодарил работников ЖКХ за их важный и опасный труд
ВСУ выпустили по ДНР 180 боеприпасов за сутки
На шахте в Макеевке горняк получил травму головы
В ДНР начались соревнования танковых экипажей
ВСУ пять раз нарушили режим тишины в ЛНР за сутки
В столице ЛНР выбрали «Мини Мисс Луганск 2019»
Погода в Луганске 17 марта: будет тепло до 11 градусов и временами дождь