Жители ДНР проявили большой интерес к Народным дружинам
В начале марта в Донецкой Народной Республике было объявлено о начале возрождения в ДНР системы народных дружин. Жители Республики проявили большой интерес к этому проекту и уже организовали первые встречи. Об этом сегодня Донецкому Агентству Новостей сообщил руководитель Народной дружины Роман Трошин.
— Уже сегодня по результатам нескольких проведенных встреч мы можем с уверенностью констатировать высокий интерес к Народной дружине. Поступило порядка 400 заявлений, из которых 167 – по результатам агитационных встреч, — поделился Роман Трошин.
Агитационные встречи начали проходит в ДНР с 12 марта и уже состоялись в Горловке, Ясиноватой, Докучаевске, Кировском, Ждановке, Иловайске, в Амвросиевском, Старобешевском, Тельмановском и Новоазовском районах.
Напомним, что о возрождении в Республике Народной дружины 1 марта объявил руководитель Центрального исполкома общественного движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов. Одной из основных задач дружинников станет помощь правоохранительным органам.
ИСТОЧНИК KP.RU