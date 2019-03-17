2019-03-17T12:59:09+03:00
Общество

Жители ДНР проявили большой интерес к Народным дружинам

Уже больше 400 человек подали заявления на вступление в ряды дружинников
Цесанна АНТОНЕНКО
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ФОТО: tulactive.ruФОТО: tulactive.ru
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В начале марта в Донецкой Народной Республике было объявлено о начале возрождения в ДНР системы народных дружин. Жители Республики проявили большой интерес к этому проекту и уже организовали первые встречи. Об этом сегодня Донецкому Агентству Новостей сообщил руководитель Народной дружины Роман Трошин.

— Уже сегодня по результатам нескольких проведенных встреч мы можем с уверенностью констатировать высокий интерес к Народной дружине. Поступило порядка 400 заявлений, из которых 167 – по результатам агитационных встреч, — поделился Роман Трошин.

Агитационные встречи начали проходит в ДНР с 12 марта и уже состоялись в Горловке, Ясиноватой, Докучаевске, Кировском, Ждановке, Иловайске, в Амвросиевском, Старобешевском, Тельмановском и Новоазовском районах.

Напомним, что о возрождении в Республике Народной дружины 1 марта объявил руководитель Центрального исполкома общественного движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов. Одной из основных задач дружинников станет помощь правоохранительным органам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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