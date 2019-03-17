2019-03-17T12:27:48+03:00
Политика

Зачем Порошенко выводит из Донбасса на запад Украины 10-ю и 128-ю бригады

Военнослужащим из этих горно-штурмовых частей президент поднял зарплату на 23 процента
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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У Петра Порошенко «особая» любовь к военным из 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. Фото: president.gov.uaУ Петра Порошенко «особая» любовь к военным из 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. Фото: president.gov.ua
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- На фоне обострения отношений между президентом Украины и националистическими формированиями, Порошенко предпринимает все усилия по обеспечению себе поддержки, если не во всех вооруженных силах, то хотя бы в отдельных элитных подразделениях. Речь идет о 128 и 10 отдельных горно-штурмовых бригадах, - заявил начальник пресс-службы управления Народной милиции (УНМ) ДНР Даниил Безсонов. - Так, во время рабочей поездки в Закарпатскую область Порошенко поручил министру обороны Полтораку увеличить денежное довольствие личному составу данных бригад на 23 процента.

Безсонов отметил, что эти распоряжения преследуют две цели. Первая - заручиться поддержкой на случай обострения обстановки или выходе ее из-под контроля в ходе президентских выборов. Вторая - 128 и 10 отдельные горно-штурмовые бригады постоянно дислоцируются во Львовской и Ивано-Франковской областях и в ближайшее время вернутся домой по ротации.

- Как известно, западные области Украины являются проблемными регионами для Украины, в связи с их стремлением присоединиться к Венгрии. И в случае расшатывания там обстановки в период март-апрель 2019 года, Порошенко не помешает иметь подконтрольные бригады для усиления охраны границы и подавлению протестных настроений среди населения, - уточнил начальник пресс-службы УНМ ДНР.

Кстати, Порошенко не учитывает тот факт, что поднятие денежного довольствия только горно-штурмовым бригадам вызвало крайне негативную реакцию командиров и личного состава других подразделений, находящихся в зоне ООС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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