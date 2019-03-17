2019-03-17T11:44:51+03:00
Общество

Денис Пушилин поблагодарил работников ЖКХ за их важный и опасный труд

Глава ДНР поздравил сотрудников жилищно-коммунального хозяйства с профессиональным праздником
Цесанна АНТОНЕНКО
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Глава ДНР Денис Пушилин поздравил сотрудников жилищно-коммунального хозяйства с профессиональным праздникомГлава ДНР Денис Пушилин поздравил сотрудников жилищно-коммунального хозяйства с профессиональным праздникомФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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Сегодня в Донецкой Народной Республике отмечается День работника жилищно-коммунального хозяйства и сферы услуг. Глава Республики Денис Пушилин поздравил всех сотрудников ЖКХ за их важный, а в условиях военных действий ещё и очень опасный труд.

— Дорогие работники жилищно-коммунального хозяйства ДНР!

Поздравляю вас с профессиональным праздником! Все мы ценим ваше мужество, силу духа и профессионализм. В условиях боевых действий вы, рискуя своей жизнью, восстанавливаете повреждённые обстрелами коммунальные сети. В сложнейших условиях обеспечиваете бесперебойную работу коммунальных структур, чистоту улиц, тепло и водоснабжение.

Каждый день жители Республики видят результаты вашей нелёгкой и, зачастую, опасной работы. Огромная вам благодарность за добросовестный труд!

Крепкого здоровья, счастья, мира и добра вам и вашим близким! — сказал Денис Пушилин.

Напомним, День работника жилищно-коммунального хозяйства и сферы услуг отмечается в ДНР каждое третье воскресенье марта. В этом году этот праздник выпал на сегодня, 17 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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