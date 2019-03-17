На шахте в Макеевке горняк получил травму головы

СЕГОДНЯ 10:07 2019-03-17T10:07:16+03:00

На «Щегловской-Глубокой» всегда уделяли повышенное внимание технике безопасности, но в последнее время здесь случились два происшествия Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Это второе происшествие за неделю на шахте «Щегловская-Глубокая»

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Сегодня на шахте «Щегловская-Глубокая» (ПАО «Шахтоуправление Донбасс») в Червоногвардейском районе Макеевки во время выполнения работ с гидравлической стойкой получил травму головы ГРОЗ, 1978 года рождения. Об этом сообщили в пресс-центре МЧС ДНР.

- Спасатели ГВГСО Макеевки оказали пострадавшему горняку медицинскую помощь и транспортировали его в КРБ Макеевки, - говорится в сообщении.

Это второе происшествие за неделю на шахте «Щегловская-Глубокая». В понедельник, 11 марта, во время проведения работ в пресс-камере упал кусок металлической балки. В результате чего получил травму ноги крепильщик участка, 1991 года рождения.

ИСТОЧНИК KP.RU