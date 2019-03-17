На шахте в Макеевке горняк получил травму головы
Сегодня на шахте «Щегловская-Глубокая» (ПАО «Шахтоуправление Донбасс») в Червоногвардейском районе Макеевки во время выполнения работ с гидравлической стойкой получил травму головы ГРОЗ, 1978 года рождения. Об этом сообщили в пресс-центре МЧС ДНР.
- Спасатели ГВГСО Макеевки оказали пострадавшему горняку медицинскую помощь и транспортировали его в КРБ Макеевки, - говорится в сообщении.
Это второе происшествие за неделю на шахте «Щегловская-Глубокая». В понедельник, 11 марта, во время проведения работ в пресс-камере упал кусок металлической балки. В результате чего получил травму ноги крепильщик участка, 1991 года рождения.
ИСТОЧНИК KP.RU