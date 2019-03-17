2019-03-17T09:21:06+03:00
Политика

В ДНР начались соревнования танковых экипажей

Состязания проходят на одном из полигонов Республики [видео]
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Танкистам пришлось преоболевать водную преграду. Фото: youtube.com/Пресс-службаУНМДНРТанкистам пришлось преоболевать водную преграду. Фото: youtube.com/Пресс-службаУНМДНР
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На одном из полигонов Республики стартовал первый этап состязаний танковых экипажей. Бойцы, несмотря на тяжёлые погодные условия вывели свои боевые машины на далеко не простую трассу. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Народной милиции ДНР.

Трасса включала в себя ряд препятствий. Традиционные - змейка, эскарп, минно-взрывное заграждение, колейный мост и косогор. А также новые, в частности, весьма сложную для преодоления водную преграду. Еще одним из важнейших этапов была загрузка снарядов и боевая стрельба, в которой экипажи показали высокий уровень подготовки и уверенно поразили мишени.

Лучший из экипажей будет представлять своё подразделение на следующем этапе соревнований.

Состязание танковых экипажей в ДНР.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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