В ДНР начались соревнования танковых экипажей
На одном из полигонов Республики стартовал первый этап состязаний танковых экипажей. Бойцы, несмотря на тяжёлые погодные условия вывели свои боевые машины на далеко не простую трассу. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Народной милиции ДНР.
Трасса включала в себя ряд препятствий. Традиционные - змейка, эскарп, минно-взрывное заграждение, колейный мост и косогор. А также новые, в частности, весьма сложную для преодоления водную преграду. Еще одним из важнейших этапов была загрузка снарядов и боевая стрельба, в которой экипажи показали высокий уровень подготовки и уверенно поразили мишени.
Лучший из экипажей будет представлять своё подразделение на следующем этапе соревнований.
Состязание танковых экипажей в ДНР.! другой источник
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