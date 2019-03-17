ВСУ пять раз нарушили режим тишины в ЛНР за сутки

СЕГОДНЯ 09:05 2019-03-17T09:05:31+03:00

Посёлок Золотое-5 трижды попадал под обстрел. Кроме него под огнём украинских силовиков оказались посёлки Фрунзе и Калиновка

Изменить размер текста: A A

Вооружённые формирования Украины продолжают нарушать «весеннее» перемирие и взятые на себя обязательства, ежедневно обстреливая территорию Донбасса. За минувшие сутки украинские силовики пять раз открывали огонь по Луганской Народной Республике.

— За прошедшие сутки украинские вооружённые формирования обстреляли населённые пункты Золотое5 (Михайловка), Калиновка и Фрунзе, — рассказали в Представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации огня.

При этом посёлок Золотое-5 трижды оказывался под огнём украинской армии. В 11.20 по нему выпустили 7 снарядов БМП-1, далее в 17.15 он подвергся гранатометному обстрелу, а в 21.00 по Михайловке выпустили ещё 18 гранат АГС-17.

По предварительным подсчётам, украинские силовики выпустили по территории ЛНР 33 боеприпаса, среди которых 2 осколочные гранаты РПГ-7, 23 гранаты АГС-17 и 8 снарядов БМП-1. Кроме того использовалось стрелковое оружие и крупнокалиберные пулемёты

На данный момент информации о жертвах среди мирного населения Республики и разрушениях не поступало.

Напомним, что в результате вооружённой агрессии украинской армии 15 марта в посёлке Золотое-5 был повреждён жилой дом (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU