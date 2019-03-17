В столице ЛНР выбрали «Мини Мисс Луганск 2019»

СЕГОДНЯ 08:15 2019-03-17T08:15:33+03:00

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В столичном Дворце культуры имени Ленина прошло эстетическое соревновании среди юных красавиц. У конкурсанток было три дефиле – знакомство, представление и дефиле в вечерних платьях. Было 32 участницы в трех возрастных категориях: от 4 до 6 лет, от 7 до 9, и от 10 до 13. В каждой категории выбирались обладатели гран-при, «Мини Мисс» и «Вице Мини Мисс». Кроме того, открытым голосованием в социальной сети была выбрана «Мини Мисс Instagram». Об этом сообщили в ЛИЦ.

Конкурс проходил при поддержке главы администрации Луганска Манолиса Пилавова. А организовала красочное действо Юлия Байрамова - обладательница титула «Красавица России 2017» и гран-при конкурса «Московская красавица 2018», представитель международного дома конкурса красоты, моделей, талантов и дизайнеров «FashionHouseInternational», соорганизатор и режиссер-постановщик конкурса красоты «Мисс Луганск».

В категории 4-6 лет гран-при мини получила Анастасия Климочкина, «Мини Мисс Луганск» стала Элен Арутюнян. В категории 7-9 лет: гран-при – у Алины Клованич Софии Улезьковой. В категория 10-13 лет гран-при – у Маргариты Щербак, титул «Мини Мисс» - у Амалии Ейвазовой. Титул «Мини Мисс Instagram» получила 7-летняя Милана Кравцова.

Впрочем, ни она из юных участниц не ушла без специального титула.

ИСТОЧНИК KP.RU