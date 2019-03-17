2019-03-17T07:14:04+03:00
Политика

Погода в Луганске 17 марта: будет тепло до 11 градусов и временами дождь

Синоптики также прогнозируют туман и юго-западный ветер со скоростью 9-14 метров в секунду
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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В Луганске ожидается местами туман с видимостью менее 500 метров. Фото: gorod-lugansk.comВ Луганске ожидается местами туман с видимостью менее 500 метров. Фото: gorod-lugansk.com
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- 17 марта на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, ночью и утром без существенных осадков, местами туман, днем временами дождь, ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью минус 1 – плюс 4 градуса, днем 6-11 градусов тепла, - сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

Температура воздуха ночью в Луганске, Краснодоне, Алчевске составит от нуля до 2 градусов тепла, днем 7-9 градусов выше нуля. В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске ожидается от минус 1 до плюс 1 градуса ночью и до 5-7 градусов тепла днем.

В Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от плюс 1 – 3 градусов ночью до 7-9 градусов выше нуля днем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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