Погода в Луганске 17 марта: будет тепло до 11 градусов и временами дождь
- 17 марта на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, ночью и утром без существенных осадков, местами туман, днем временами дождь, ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью минус 1 – плюс 4 градуса, днем 6-11 градусов тепла, - сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.
Температура воздуха ночью в Луганске, Краснодоне, Алчевске составит от нуля до 2 градусов тепла, днем 7-9 градусов выше нуля. В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске ожидается от минус 1 до плюс 1 градуса ночью и до 5-7 градусов тепла днем.
В Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от плюс 1 – 3 градусов ночью до 7-9 градусов выше нуля днем.
ИСТОЧНИК KP.RU