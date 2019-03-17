2019-03-17T07:07:35+03:00
Политика

Погода в Донецке 17 марта: почти весь день будет дождливо

Днем ожидается пять градусов выше нуля
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Пасмурная погода в Донецке продержится весь деньПасмурная погода в Донецке продержится весь деньФото: Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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В воскресенье, 17 марта, в столице Донецкой Народной Республики облачная погода продержится весь день. Дождь, который будет идти почти весь день, к вечеру постепенно ослабнет.

Утром температура воздуха будет находиться в пределах от 2 до 4 градусов тепла. Днем ожидается пять градусов выше нуля. Вечером столбики термометров покажут плюс 1-2 градуса.

Ветер будет дуть преимущественно в юго-восточном и северо-западном направлениях со скоростью от 2 до 3 м/с. Местами будет туман.

17 марта отмечается день памяти преподобного Герасима Иорданского. В народе Герасима называют Грачевником, потому что с этого дня с теплых стран прилетают грачи: «Грач на горе — так и весна на дворе». Если грач прилетел, через месяц снег сойдет. Когда грач с земли хворостину поднимает — солнечное лето обещает. Если грачи кричат, значит погода скоро испортится (скорее всего будет дождь).

ИСТОЧНИК KP.RU

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