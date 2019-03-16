16 Март 20:20 2019-03-16T21:01:45+03:00

В Донецке прошел круглый стол по вопросам защита внутреннего рынка от фальсифицированной, контрафактной и недоброкачественной продукции [видео]

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В Донецке обсуждали вопросы по защите внутреннего рынка от фальсифицированной, контрафактной и недоброкачественной продукции. На обсуждение прибыли гости из соседней Луганской Народной Республики. Об этом сообщили в министерстве промышленности ДНР.

- Мы все должны понимать, что у нас есть одна общая проблема - наличие фальсификата. Этой проблеме, к примеру, в Российской Федерации уделяют огромное внимание, - говорит министр промышленности и торговли ДНР Эдуард Арматов. - Нужно навести порядок на своем рынке, убрать ту продукцию, которая вредит здоровью человека.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/697572" frameborder="0"></iframe> В ДНР начнут борьбу с контрафактной продукцией.

По словам начальника инспекции по защите прав потребителей ДНР Николай Тимченко, борьба фальсифицированной и недоброкачественной продукцией является мировой проблемой.

- Проведение такого форума - это первый шаг для того, чтобы эти вопросы на государственном уровне начали эффективно решаться у нас. Индустрия обмана идет намного впереди, - сказал он.

На заседании было решено проводить системный мониторинг потребительского рынка ДНР, чтобы выявлять недоброкачественную продукцию.

ИСТОЧНИК KP.RU