В ДНР начнут борьбу с контрафактной продукцией
В Донецке обсуждали вопросы по защите внутреннего рынка от фальсифицированной, контрафактной и недоброкачественной продукции. На обсуждение прибыли гости из соседней Луганской Народной Республики. Об этом сообщили в министерстве промышленности ДНР.
- Мы все должны понимать, что у нас есть одна общая проблема - наличие фальсификата. Этой проблеме, к примеру, в Российской Федерации уделяют огромное внимание, - говорит министр промышленности и торговли ДНР Эдуард Арматов. - Нужно навести порядок на своем рынке, убрать ту продукцию, которая вредит здоровью человека.
В ДНР начнут борьбу с контрафактной продукцией.
По словам начальника инспекции по защите прав потребителей ДНР Николай Тимченко, борьба фальсифицированной и недоброкачественной продукцией является мировой проблемой.
- Проведение такого форума - это первый шаг для того, чтобы эти вопросы на государственном уровне начали эффективно решаться у нас. Индустрия обмана идет намного впереди, - сказал он.
На заседании было решено проводить системный мониторинг потребительского рынка ДНР, чтобы выявлять недоброкачественную продукцию.
ИСТОЧНИК KP.RU