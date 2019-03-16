2019-03-16T19:12:45+03:00
Политика

В Киеве заявили, что построят мост на КПП в Станице Луганской, который находится под контролем ЛНР

Представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе, руководитель рабочей группы по обмену военнопленных Ольга Кобцева завила, что это предвыборная истерия
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: lnr.mediaФото: lnr.media
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Изначально идея по восстановлению моста исходила от Международного комитета Красного Креста. В МККК заявляли, что мост нужно расширить до трех метров, чтобы по нему мог передвигаться автомобильный транспорт. Однако в Украине утверждали, что его ширина должна быть – 2,2 метра. Об этом сообщила представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе, руководитель рабочей группы по обмену военнопленных Ольга Кобцева.

– Теперь в Украине заявляют, что они в одностороннем порядке готовы проявить такую инициативу. Но данное заявление имеет двойной подтекст. Есть на что обратить внимание международному сообществу. Напомню, что мост находится под нашим контролем и данное заявление можно воспринять и в другом подтексте, – сказала Кобцева.

В этом заявлении есть еще одно «но». Киев возьмёт инициативу за восстановление моста у Станицы Луганской на себя в случае, если они не найдут компромисс с Россией.

Это манипуляция, агония и предвыборная истерия. Украина пытается переложить ответственность на Россию, потому что их позиция в переговорном процессе зашла в тупик. Киев пытается показать свою мнимую активность в Минских соглашениях для украинского народа, - отметила Кобцева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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