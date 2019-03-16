Командующий «ООС» Сергей Наев занялся подготовкой фальсификаций на выборах с помощью ВСУ в Донбассе

16 Март 17:58 2019-03-16T17:58:03+03:00

Он отдал приказ развернуть избирательные участки, для которых уже подготовлены заполненные бюллетени

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Официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко сообщил о готовящихся фальсификациях на выборах президента Украины. По его словам, командующий «ООС» Сергей Наев отдал приказ развернуть специальные избирательные участки, для которых уже подготовлены заполненные бюллетени.

- Пытаясь выслужиться перед своим хозяином, Наев рассчитывает получить новую должность уже в Генеральном штабе ВСУ, где перед ним откроются новые возможности для разворовывания бюджетных средств, выделяемых заокеанскими кредиторами на развитие украинской армии, - сказал Марочко.

По предварительному согласованию с администрацией президента Украины Наевым отданы указания управлению морально-психологического обеспечения штаба «ООС» на развертывание специальных избирательных участков якобы для военнослужащих из других регионов страны.

- Пользуясь отсутствием независимых наблюдателей на данных участках, Порошенко планирует путем фальсификаций изменить итоги выборов, - подчеркнул представитель оборонного ведомства Республики. - Я надеюсь, что данная информация поможет международным наблюдательным организациям, пресечь подобные махинации и выявить виновных.

ИСТОЧНИК KP.RU