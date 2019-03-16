ВСУ обстреляли жилой дом в Золотом-5

СЕГОДНЯ 17:26 2019-03-16T17:26:07+03:00

Об этом сообщили в СЦКК

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В результате обстрела Вооруженных формирований Украины повреждения получил жилой дом в Золотом-5. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- В результате нарушения режима прекращения огня со стороны украинских вооруженных формирований с направления населенного пункта Золотое-4 (Родина) по территории ЛНР в районе населенного пункта Золотое-5 (Михайловка) по ул. Крылова, 26 получил повреждения жилой дом, - говорится в сообщении.

Огонь велся из стрелкового оружия. Фото: СЦКК

В представительстве ЛНР в СЦКК рассказали, что обстрел Золотого-5 велся из стрелкового оружия.

- Пострадавших среди мирного населения нет, - отметили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU