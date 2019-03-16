16 Март 17:18 2019-03-16T17:18:09+03:00

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Перешедший на сторону Луганской Народной Республики рядовой Вооруженных сил Украины Сергей Магденко рассказал о том, что солдат украинской армии принуждают отдать свой голос на грядущих выборах президента незалежной за Петра Порошенко

Нынешнего гаранта конституции незалежной, по словам рядового ВСУ, на самом деле, не поддерживает большинство вояк, а наоборот обвиняют в развале вооруженных сил.

Кроме этого, стоит отметить, что в подразделения ВСУ завезли агитационные листовки нынешнего главы правительства. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции ЛНР.

- В преддверие президентских выборов, в частях и соединениях ВСУ усилена работа по агитации и информированию личного состава о достижениях действующего президента Украины Порошенко, - сказали в УНМ ЛНР.

По сообщению источника оборонного ведомства Республики, генеральным штабом ВСУ в подчиненные части разосланы методические рекомендации для военнослужащих с указанием тезисов: «безвиз» Украины с Евросоюзом, восстановление армии, автокефалия, ассоциация с блоком НАТО. Все эти тезисы призваны поднять рейтинг президента Украины.

- Однако не указываются минусы такой политики: зависимость национальной экономики от иностранных кредитов, снижение уровня жизни населения на фоне роста тарифов ЖКХ и цен на продукты питания, и конечно же непрекращающиеся братоубийственная война на Донбассе, унесшая тысячи человеческих жизней, а причастности к разворовыванию бюджетных средств через подставных лиц Укроборонпрома вообще замалчивается, - отметил источник.

ИСТОЧНИК KP.RU