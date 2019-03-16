2019-03-16T19:50:45+03:00
Политика

Больше всего по ЛНР стреляют с позиций 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ

Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции Республики Андрей Марочко
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
Поделиться:
Фото: khersonline.netФото: khersonline.net
Изменить размер текста:

За прошедшие сутки Вооруженные формирования пять раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории Луганской Народной Республики больше 50 боеприпасов. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко

Основная часть обстрелов территории Республики была произведена с позиций 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ, - рассказал Марочко. - По приказу военного преступника полковника Василия Зубанича обстрелам из 120 и 82-мм минометов, гранатометов и крупнокалиберного стрелкового оружия подверглись окрестности Желобка и Фрунзе.

О ситуации на фронте в ЛНР 16 марта 2019.

Киевские силовики применяли ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие в районе Золотого-5.

- Приказ на проведение обстрелов населенного пункта своим подчиненным отдавал командир 54-й механизированной бригады полковник Алексей Майстренко, - сообщил представитель оборонного ведомства.

На Станично-Луганском направлении ВСУ применяли стрелковое оружие.

- Приказ на открытие огня отдавал командир 25-й воздушно-десантной бригады военный преступник Олег Зенченко, - добавил Андрей Марочко.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Погода в Донецке 17 марта: почти весь день будет дождливо
«Путь к совершенству - 2019»: В Горловке пройдет первый городской конкурс по парикмахерскому искусству, визажу и ногтевой эстетике
Уникальная тарелка с изображением Пушкина передана в краеведческий музей Донецка
В ДНР начнут борьбу с контрафактной продукцией
В Киеве заявили, что построят мост на КПП в Станице Луганской, который находится под контролем ЛНР
Командующий «ООС» Сергей Наев занялся подготовкой фальсификаций на выборах с помощью ВСУ в Донбассе
ВСУ обстреляли жилой дом в Золотом-5
Сбежавший в ЛНР рядовой ВСУ Сергей Магденко: Нас принуждают проголосовать за Порошенко
ОБСЕ зафиксировала тяжелое вооружение ВСУ на линии соприкосновения в Донбассе
Сбежавший в ЛНР рядовой ВСУ Сергей Магденко: Командир 54-й бригады штрафует за разговоры о потерях
Солдат ВСУ подорвался на мине
«Джаз-форум» в Донецке: на сцене филармонии сыграют как мэтры, так и новички
В незалежной заявили, что запустить работу аэропорта в Мариуполе пока невозможно
Неучтенные жертвы войны: в Донбассе на пунктах пропуска умерли двое дончан
В Донбассе 17 марта закроют пункт пропуска «Новотроицкое»
ВСУ выпустили по ДНР 44 боеприпаса
ВСУ обстреляли три населенных пункта и район памятника князю Игорь в ЛНР
ОБСЕ зафиксировала отсутствие в местах хранения 70 единиц тяжелого вооружения ВСУ
Семья ветерана благодарна Главе ЛНР за бесплатный ремонт квартиры