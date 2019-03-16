Больше всего по ЛНР стреляют с позиций 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ

16 Март 15:04 2019-03-16T19:50:45+03:00

Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции Республики Андрей Марочко

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За прошедшие сутки Вооруженные формирования пять раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории Луганской Народной Республики больше 50 боеприпасов. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко

Основная часть обстрелов территории Республики была произведена с позиций 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ, - рассказал Марочко. - По приказу военного преступника полковника Василия Зубанича обстрелам из 120 и 82-мм минометов, гранатометов и крупнокалиберного стрелкового оружия подверглись окрестности Желобка и Фрунзе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/697568" frameborder="0"></iframe> О ситуации на фронте в ЛНР 16 марта 2019.

Киевские силовики применяли ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие в районе Золотого-5.

- Приказ на проведение обстрелов населенного пункта своим подчиненным отдавал командир 54-й механизированной бригады полковник Алексей Майстренко, - сообщил представитель оборонного ведомства.

На Станично-Луганском направлении ВСУ применяли стрелковое оружие.

- Приказ на открытие огня отдавал командир 25-й воздушно-десантной бригады военный преступник Олег Зенченко, - добавил Андрей Марочко.

ИСТОЧНИК KP.RU