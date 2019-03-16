2019-03-16T14:56:36+03:00
Политика

ОБСЕ зафиксировала тяжелое вооружение ВСУ на линии соприкосновения в Донбассе

Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: glavred.infoФото: glavred.info
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На этой неделе в отчете ОБСЕ была зафиксирована информация об отсутствии 70 единиц тяжелой военной техники ВСУ в местах отведения. В последнем отчете наблюдателей подтверждается факт нахождения вооружения у линии соприкосновения в Донбассе.

- Наличие вооружения украинских вооруженных формирований вблизи населенных пунктов, расположенных в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения подтверждают наблюдатели ОБСЕ, - сказал официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

В своем отчете наблюдательная миссия зафиксировала бронетранспортеры и боевые машины пехоты вблизи населенных пунктов Орехово-Донецкое, Трехизбенка и Светлодарск.

Выявленное миссией ОБСЕ вооружение киевские силовики используют при обстрелах территории Республики, «цинично прикрываясь близостью населенных пунктов», - подчеркнул Марочко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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