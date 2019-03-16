ОБСЕ зафиксировала тяжелое вооружение ВСУ на линии соприкосновения в Донбассе
На этой неделе в отчете ОБСЕ была зафиксирована информация об отсутствии 70 единиц тяжелой военной техники ВСУ в местах отведения. В последнем отчете наблюдателей подтверждается факт нахождения вооружения у линии соприкосновения в Донбассе.
- Наличие вооружения украинских вооруженных формирований вблизи населенных пунктов, расположенных в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения подтверждают наблюдатели ОБСЕ, - сказал официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
В своем отчете наблюдательная миссия зафиксировала бронетранспортеры и боевые машины пехоты вблизи населенных пунктов Орехово-Донецкое, Трехизбенка и Светлодарск.
Выявленное миссией ОБСЕ вооружение киевские силовики используют при обстрелах территории Республики, «цинично прикрываясь близостью населенных пунктов», - подчеркнул Марочко.
ИСТОЧНИК KP.RU