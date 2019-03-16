2019-03-16T14:41:39+03:00
Политика

Сбежавший в ЛНР рядовой ВСУ Сергей Магденко: Командир 54-й бригады штрафует за разговоры о потерях

Об этом солдат украинской армии рассказал в Народной милиции ЛНР
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Командир 54-й бригады ВСУ Алексей Майстренко. Фото: tribunal-today.ruКомандир 54-й бригады ВСУ Алексей Майстренко. Фото: tribunal-today.ru
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Командир 54-й бригады ВСУ Алексей Майстренко облагает штрафами подчиненных за разговоры о потерях, дезертирстве и преступлениях киевских силовиков. Об этом рассказал сбежавший на территорию ЛНР рядовой украиснкой армии Серей Магденко.

- Руководствуясь личными интересами в попытках избежать ответственности, командование бригады не передает в вышестоящий штаб «операции оккупационных сил»информацию о реальном положении дел с личным составом, - сообщил официальный представитель НМ ЛНР Андрей Марочко.

По личному приказу военного преступника полковника Майстренко в расположении бригады запрещены любые разговоры, как о боевых, так и небоевых потерях, а также случаях дезертирства и преступлениях военнослужащих.

За нарушение данного распоряжения в бригаде установлена система штрафов,- говорит Марочко. - Имели место случаи, когда тела погибших военнослужащих бригады вывозились в темное время суток и за территорией части передавались неизвестным людям в военной форме без опознавательных знаков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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