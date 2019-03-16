Солдат ВСУ подорвался на мине

16 Март 14:29 2019-03-16T14:29:10+03:00

Об этом сообщили официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко

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Около позиций 10-й бригады на мине подорвался военнослужащий 109-го батальона ВСУ. Об этом сообщили официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

- По информации нашей разведки, вчера вблизи позиций 10-й бригады в результате подрыва на противопехотной мине получил тяжелые ранения военнослужащий 109-го горно-штурмового батальона, сообщил он.

Эту потерю украинское командование подаст как боевую потерю и обвинит в случившемся военнослужащих Народной милиции.

- Командование ВСУ, скрывая потери личного состава, продолжает обманывать украинскую общественность. Реальные цифры о потерях в разы превышают заявляемые и исчисляются сотнями, - рассказал Андрей Марочко. - Гибель и ранения военнослужащих в подавляющем большинстве связана с неуставными взаимоотношениями, подрывами на собственных минных полях, а также доведением до суицида", - подчеркнул представитель оборонного ведомства Республики.

ИСТОЧНИК KP.RU