«Джаз-форум» в Донецке: на сцене филармонии сыграют как мэтры, так и новички
В Донецке стартовал десятый юбилейный международный фестиваль джазовой музыки. Он проходит в стенах филармонии.
- В течение трёх дней на сцене Концертного зала имени Сергея Прокофьева будут выступать джазовые исполнители Донецка, Ростова и Москвы. В фестивале принимают участие, как мэтры джазовой музыки, так и новички, - сообщили в донецкой государственной академической филармонии.
На «Джаз-форум» в столицу Донецкой Народной Республики приехали и музыканты из Ростова и Москвы.
- Фестиваль развивается вопреки всем объективным трудностям, подтверждает из года в год свой международный статус и набирает популярность среди исполнителей и слушателей, - сказал генеральный директор донецкой филармонии Александр Парецкий.
16 марта зрителей ожидает встреча с именитыми гостями из Москвы и донецкими коллективами.
ИСТОЧНИК KP.RU