2019-03-16T13:30:57+03:00
Звезды

«Джаз-форум» в Донецке: на сцене филармонии сыграют как мэтры, так и новички

На фестиваль джазовой музыки в столицу ДНР приехали гости из Российской Федерации
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: донецкая филармонияФото: донецкая филармония
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В Донецке стартовал десятый юбилейный международный фестиваль джазовой музыки. Он проходит в стенах филармонии.

- В течение трёх дней на сцене Концертного зала имени Сергея Прокофьева будут выступать джазовые исполнители Донецка, Ростова и Москвы. В фестивале принимают участие, как мэтры джазовой музыки, так и новички, - сообщили в донецкой государственной академической филармонии.

На «Джаз-форум» в столицу Донецкой Народной Республики приехали и музыканты из Ростова и Москвы.

- Фестиваль развивается вопреки всем объективным трудностям, подтверждает из года в год свой международный статус и набирает популярность среди исполнителей и слушателей, - сказал генеральный директор донецкой филармонии Александр Парецкий.

16 марта зрителей ожидает встреча с именитыми гостями из Москвы и донецкими коллективами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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