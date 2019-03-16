«Джаз-форум» в Донецке: на сцене филармонии сыграют как мэтры, так и новички

16 Март 13:30 2019-03-16T13:30:57+03:00

На фестиваль джазовой музыки в столицу ДНР приехали гости из Российской Федерации

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В Донецке стартовал десятый юбилейный международный фестиваль джазовой музыки. Он проходит в стенах филармонии.

- В течение трёх дней на сцене Концертного зала имени Сергея Прокофьева будут выступать джазовые исполнители Донецка, Ростова и Москвы. В фестивале принимают участие, как мэтры джазовой музыки, так и новички, - сообщили в донецкой государственной академической филармонии.

На «Джаз-форум» в столицу Донецкой Народной Республики приехали и музыканты из Ростова и Москвы.

- Фестиваль развивается вопреки всем объективным трудностям, подтверждает из года в год свой международный статус и набирает популярность среди исполнителей и слушателей, - сказал генеральный директор донецкой филармонии Александр Парецкий.

16 марта зрителей ожидает встреча с именитыми гостями из Москвы и донецкими коллективами.

ИСТОЧНИК KP.RU