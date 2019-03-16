16 Март 12:22 2019-03-16T12:22:38+03:00

В незалежной заявили, что запустить работу аэропорта в Мариуполе пока невозможно. Фото: aviatorblog.info

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- Если аэропорт примет решение о возобновлении своей работы, то необходимо иметь все сертификаты и соответствовать требованиям по безопасности. Необходимо учитывать, что возле аэропортов, которые находятся рядом с зоной конфликта, существует буферная зона, - сказал он. - Поэтому если будет принято решение и будут факторы, которые позволят уменьшить буферную зону аэропортов, то лишь тогда будет приниматься решение о возобновлении деятельности этих аэропортов, - заявил глава Государственной авиационной службы Украины Александр Бильчук корреспонденту Украинского независимого информационного агентства новостей.

Он добавил, что сейчас проводится работа по изучению возможности запустить аэропорт «Мариуполь» для гражданской авиации. Ранее президент Украины Петр Порошенко поставил задачу изучить вопрос возобновления работы аэропорта «Мариуполь».

Неоднократно политики и общественные деятели незалежной сообщали, что запустить аэропорт сейчас - невозможно в связи с безопасностью.

ИСТОЧНИК KP.RU