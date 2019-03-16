Неучтенные жертвы войны: в Донбассе на пунктах пропуска умерли двое дончан

СЕГОДНЯ 11:07 2019-03-16T11:14:58+03:00

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Нечеловеческие условия, связанные с пересечением линии соприкосновения. Вновь стали причиной гибели жителей Донбасса. Два человека, которые ехали на Украину с территории ДНР, скончались 15 марта в районе КПВВ «Новотроицкое» и «Майорское». Об этом сообщили в пресс-центре операции объединенных сил (ООС).

В 10:35 на КПВВ «Новотроицкое» (расположено на трассе Донецк – Мариуполь) водитель такси сообщил, что во время движения автомобиля от блокпоста «Березовое-2» 64-летний пассажир почувствовал слабость и потерял сознание. Старший наряда КПВВ вызвал машину скорой помощи, которая прибыла уже в 10:45. Однако, к приезду «скорой» мужчина уже умер. Предварительный диагноз – инфаркт. В 11:20 родственники умершего забрали тело на территорию ДНР.

Также сообщается, что во время прохождения КПВВ «Майорское» (расположено на трассе Горловка – Бахмут) в сторону Украины в 11:40 потерял сознание мужчина. В 11:45 была вызвана скорая помощь «Asap». Медики скорой помощи с 12:00 до 12:15 осуществляли реанимационные мероприятия, но в 12:15 врачами была констатирована смерть гражданина. Родственники умершего также забрали тело на территорию ДНР.

Кстати, за три дня до этих трагедий председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер вновь говорила на брифинге в Киеве о тяжелых и унизительных процедурах пересечения линии разграничения. Фрейзер сообщила, что как минимум 11 человек погибли с начала года во время пересечения из-за состояния здоровья. Теперь эта цифра неучтенных жертв войны стала больше.

Кстати, 17 марта КПВВ «Новотроицкое» закроют в связи с реконструкцией.

ИСТОЧНИК KP.RU