В Донбассе 17 марта закроют пункт пропуска «Новотроицкое»

СЕГОДНЯ 11:03 2019-03-16T11:10:08+03:00

В связи с реконструкцией в этот день не будут пропускать через линию разграничения жителей и транспорт

Изменить размер текста: A A

На контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Новотроицкое», расположенном на трассе Донецк - Мариуполь, 17 марта не будет проводиться пропуск граждан в связи с реконструкцией. Об этом сообщили в пресс-центре операции объединенных сил (ООС).

Для увеличения пропускной способности и улучшения условий пересечения на КПВВ уже смонтированы новые модули для паспортного и фискального контроля, завершено строительство мест укрытия и навесов-накопителей для людей, пересекающих границу.

В воскресенье будут выполняться монтажные работы повышенной опасности. Установят уже смонтированные конструкции, подключат их к сетям электро- и водоснабжения.

Поэтому дончанам, которые собираются в воскресенье ехать в сторону Мариуполя и Волновахи или возвращаться назад, надо скорректировать маршрут. И добираться через КПВВ «Гнутово».

Кстати, на республиканском КПВВ «Еленовка», расположенном на той же трассе, тоже запланированы инфраструктурные перемены. Об этом сказал председатель Народного совета ДНР Владимир Бидевка. После многочисленных жалоб дончан на этом пункте пропуска работала группа депутатов НС, которая выявили ряд проблем, замедляющих процесс прохождения КПП.

Тем временем, 15 марта на КПВВ «Новотроицкое» и «Майорское» умерли двое мужчин.

ИСТОЧНИК KP.RU