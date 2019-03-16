ВСУ выпустили по ДНР 44 боеприпаса

СЕГОДНЯ 10:18 2019-03-16T10:18:38+03:00

Об этом сообщили в СЦКК

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Четыре раза за прошедшие сутки Вооруженные формирования Украины нарушили режим прекращения огня в ДНР. Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

- По территории ДНР, в нарушение Минских соглашений, а также договоренностей о перемирии, применялось следующее вооружение. Донецкое направление: РПГ/СПГ – 1 раз (5 гранат); стрелковое оружие – 1 раз. Мариупольское направление: АГС – 2 раза (39 гранат); крупнокалиберное стрелковое оружие – 1 раз; стрелковое оружие – 2 раза, говорится в сообщении.

Вооруженные формирования Украины обстреляли четыре населенных пунктов Республики. Под огнем оказались Спартак, Октябрь, Ленинское, Саханка.

- Жертв среди мирных граждан и повреждений гражданской инфраструктуры на данный момент не зафиксировано, - говорят в СЦКК. - Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 44 единицы.

ИСТОЧНИК KP.RU